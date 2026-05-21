東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7151高値0.7174安値0.7087 0.7275ハイブレイク 0.7224抵抗2 0.7188抵抗1 0.7137ピボット 0.7101支持1 0.7050支持2 0.7014ローブレイク キーウィドル 終値0.5868高値0.5888安値0.5815 0.5972ハイブレイク 0.5930抵抗2 0.5899抵抗1 0.5857ピボット 0.5826支持1 0.5784