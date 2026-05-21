８時５０分に日本通関ベース貿易収支（4月）、機械受注（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 通関ベース貿易収支（4月）08:50 予想-445.0億円前回6430.0億円（6670.0億円から修正）（通関ベース貿易収支) 予想-2002.0億円前回907.0億円（通関ベース貿易収支・季調済) 機械受注（3月）08:50 予想-8.4%前回13.6%（前月比) 予想0.6%前回24.7%（前年比)