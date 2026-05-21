元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が21日までに自身のインスタグラムを更新。お腹がチラリと見えるレースの黒トップスコーデ姿を投稿した。自身のインスタグラムでサングラス、黒ハート、チェーンの絵文字マークをつづった。そして写真ではサングラスと着用したお腹がチラリと見えるレースの黒トップスコーデ姿を投稿した。ネットでは「似合ってる」「可愛すぎ」「美人！」「ほんまにカッコイイ〜」「美し