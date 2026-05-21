レースアンバサダーアワード・グランプリの寺地みのり（35）が20日、自身のインスタグラムを更新。セパレートのホワイトコスチューム姿を披露した。「今日もお天気いいね明日から雨？良い一日を〜」とつづり、鼻が日焼けしてた〜あれだけ暑かったらね夏に向けて体力つけなきゃね」とつづり、17日のTOYOTAGAZOORacingラリーチャレンジ 2026年シリーズ第3戦目（静岡県裾野市）でのセパレートのホワイト・コスチューム