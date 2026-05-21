アメリカの半導体大手エヌビディアの先月までの3カ月間の決算は、売上高、純利益ともに市場予想を上回り四半期として過去最高となりました。【映像】売上高、純利益ともに過去最高となったエヌビディアエヌビディアが発表した先月までの3カ月間の決算で、売上高は前の年の同じ時期と比べて85％増の816億1500万ドル＝およそ12兆9600億円でした。純利益はおよそ3．1倍の583億2100万ドル＝およそ9兆2600億円でした。それぞれ市