ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（32）が21日までに自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーシーでのレースのカーディガンを羽織ったピンクのオフショルコーデを投稿した。自身のインスタグラムで「4時間で疲れて帰っちゃったけど大満足！充分でした」とつづり始めた。「カメラ向けられてこのポーズすぐする私、本当にぶりっ子だと思う」とレースのカーディガンを羽織ったピンクのオフショルコーデでのぶりっこポーズショ