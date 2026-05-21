フェイスブックやインスタグラムを運営するメタ社が、AIへの投資を加速させるため、全世界で従業員8千人の人員削減を開始しました。【映像】従業員8千人の人員削減を開始したメタ社アメリカメディアによりますと、解雇通知は20日から一斉に送られました。全世界の従業員の1割に当たる8000人の人員を削減する背景にはAIインフラへの投資があり、メタ社は今年だけでデータセンターの建設やチップ導入などに、最大1450億ドル＝2