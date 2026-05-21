今回は、元夫の再婚相手の要求をはねのけたエピソードを紹介します。元夫が亡くなり…「元夫が不倫し、その相手が妊娠していたことが原因で、10年前に離婚しました。元夫は息子たちのために養育費を払い続けると言っていたのに、結局数年で養育費はストップしました。私は仕事をとにかく頑張ったので、なんとかなりましたが……。そして最近のことですが、『元夫が亡くなった』と元義母から知らされたんです。で、元夫の再婚相手で