・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０４３２．３４（＋１０１．７９） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４７３７．２４（＋３３６．５９） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８１１７．４２（＋１３５．６６） ・ロシア・ＲＴＳ １１７１．３３（－５．５４） 出所：MINKABU PRESS