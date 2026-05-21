・ＮＹダウ５０００９．３５（＋６４５．４７） 高値５００６７．２２ 安値４９２３５．７４ ・Ｓ＆Ｐ５００７４３２．９７（＋７９．３６） ・ナスダック総合指数２６２７０．３５（＋３９９．６４） 出所：MINKABU PRESS