２０日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比６４５．４７ドル高の５万０００９．３５ドルと反発。５万ドル台を回復した。トランプ米大統領がイランとの交渉について最終段階にあると発言し、米原油先物相場が下落した。インフレ高進リスクが後退に向かうとの期待から米長期金利が低下し、株式相場を支援した。 ボーイング＜BA＞やナイキ＜NKE＞が買われ、ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が大幅高