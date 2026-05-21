気象予報士でタレントの穂川果音（40）が21日までに自身のインスタグラムを更新。“グラマー・コーデ”のノースリーブの水色ワンピース姿を披露した。「久しぶりに綺麗めワンピースコーデバストのすぐ下が絞られているワンピだと胸のトップから広がる布地をアンダーバストでギュッと止めることで、上半身の厚みがスッキリ消えて、驚くほどのくびれと脚長効果が手に入るので嬉しい」と、ノースリーブの水色ワンピース姿の写真