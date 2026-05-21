俳優の小野真弓（45）が、自身のインスタグラムを更新。ピンクのノースリーブを着た写真を投稿すると、ネット上では「ノースリーブ！神！」「笑顔がステキすぎます」などの声が出ている。【写真】45歳に見えない！ノースリーブ姿の小野真弓定期的に仕事のオフショットや愛猫との写真を投稿しているが、今回は動物関連のお仕事報告で「飼い主さんの事情により、取り残され、行き場を失うペット問題が多発していますまずは、現