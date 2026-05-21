マリナーズ戦の5回、適時打を放つホワイトソックス・村上＝シアトル（共同）【サンディエゴ共同】米大リーグは20日、各地で行われ、ドジャースの大谷はサンディエゴでのパドレス戦に4勝目を懸け「1番・投手兼指名打者」で先発登板。投打で同時出場は4月22日以来。ホワイトソックスの村上はマリナーズ戦に「2番・一塁」で出場し、五回に適時打を放つなど5打数2安打1打点だった。チームは4―5で敗れた。ブルージェイズの岡本は