「広島３−４ＤｅＮＡ」（２０日、マツダスタジアム）雨が降る中、試合終了まで声をからした鯉党に勝利を届けられなかった。投手陣、守備陣が粘りきれずに、今季初の２カード連続勝ち越しはお預けとなった。広島・新井貴浩監督は「点の取られ方がもったいない」と指摘した。先発の森は今季初勝利を目指すも、４回５安打３失点で降板。三回は投手の島田への四球から勝又に２点右前適時打を浴びて、先制点を献上。「ボール先行