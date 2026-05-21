甘党さん向けの「ベーカリー」が【コストコ】に登場しているとの噂をキャッチ。甘いもので疲れを癒したい時に良さそうな、和風のあんぱんや、洋風のワッフルがラインナップ。お腹が空いたときのおやつに選びたくなりそうです。ひとパックに何個も入っていてみんなでシェアするのもおすすめな商品を、ぜひ一度味わってみてください。 一風変わったあんぱんに注目！ インスタグラマー@potipoti212さんが