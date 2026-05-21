主演・藤原竜也×共演・広瀬アリスで、2024年10月期に放送されたドラマ『全領域異常解決室（通称：ゼンケツ）』（フジテレビ系）の映画が、さらなるビックプロジェクトとして2作連続公開されることに。これに伴い、公開も2026年秋から2027年春へ変更となった。【写真】藤原竜也×広瀬アリスが並ぶ『全領域異常解決室』映画化決定ビジュアルドラマ『全領域異常解決室』は、主人公・興玉雅（藤原）やヒロイン雨野小夢（広瀬）ら