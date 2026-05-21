山形県村山市で5月21日夜、のり面の下草が焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。21午後7時半ごろ、村山市河島ののり面にある下草などが燃えていると車で通りがかった40代の女性が119番通報しました。駆け付けた消防が消火にあたり、火はおよそ1時間後に消し止められました。およそ600平方メートルが焼けました。けが人はいませんでした。警察と消防が出火原因を調べています。