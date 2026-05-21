パキスタンの裁判所が、17歳のTikTokスターを銃撃して殺害した20代男性に死刑を言い渡した。19日（現地時間）、ピープル誌など海外メディアによると、パキスタン・イスラマバード裁判所は、有名インフルエンサーのサナ・ユサフさん（17）を殺害した罪で起訴されたウマル・ハヤット被告（22）に死刑を言い渡した。ファッションやライフスタイル、恋愛関連コンテンツで100万人以上のフォロワーを抱えていたサナさんは、昨年6月2日、