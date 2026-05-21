◇ア・リーグマリナーズ−ホワイトソックス（2026年5月20日シアトル）マリナーズは20日（日本時間21日）、本拠地でホワイトソックスと対戦。試合は5−4で勝利したが、スタンドには連日の異様な光景が広がった。右翼席上段で上半身の衣服を脱ぎ捨ててタオルや、衣服を振る大量の男性ファンが発生。約100人ほどの集団となり、スポーツ観戦で定番の応援歌「THEWhiteStripes」の「SevenNation Army」を歌い続けた。