フリーアナウンサーの加藤綾子（41）が20日、自身のインスタグラムを更新。2歳・長女とのレアな母娘ショットを披露した。「改めまして先月41歳の誕生日を迎えました」と記し、4月23日に41歳の誕生日を迎えたことを報告。「『ナゼそこ？＋』収録後楽屋に戻ると飾りが…マネージャーさん、スタイリストの西口さん、メイクのゆかちゃんありがとうございます」とMCを務める番組の楽屋での様子を明かした。「収録終わりに合わ