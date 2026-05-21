1990年代前半に一世を風靡（ふうび）した桜樹ルイ(57)が21日までに自身のインスタグラムを更新。カフェでの近影ショットを公開した。「昨日はGODIVAカフェに行って、カカオ99％のショコリキサーを頂いてきました！」と報告し、「カカオ99％！！苦くない？と思うかもしれないけど、これが最高に美味しい優しい甘さで、Lサイズでも全部飲めちゃうケーキも一緒に食べて、この後居酒屋に行って、唐揚げやもつ煮も食べてしまっ