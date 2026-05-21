「広島３−４ＤｅＮＡ」（２０日、マツダスタジアム）広島・佐々木泰内野手（２３）の感情が爆発した。２−３の六回２死二塁から一時同点の適時三塁打。攻撃陣は３点ビハインドから試合を振り出しに戻る意地を見せた。チームは終盤に勝ち越されての敗戦で連勝は２でストップ。２１日に今季初となる２カード連続勝ち越しを懸けた一戦に臨む。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−八回はピンチを広げた後の初球