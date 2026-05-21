2016年の主要ミステリーランキングを席巻した深水黎一郎の傑作小説を、堤幸彦監督、唐沢寿明主演で実写映画化した『ミステリー・アリーナ』が、5月22日より全国公開される。【動画】『ミステリー・アリーナ』冒頭映像舞台は、全国民が熱狂する生放送の推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」。難攻不落の推理問題に正解者は現れず、賞金はついに100億円までキャリーオーバーしていた。今回出題されるのは、「嵐の中、孤立した