サミットは今3月期、1年延長した中期経営計画「頂（いただき）2025」の最終年度を迎え、前期で達成した過去最高額を240億円上回る3828億円の売上目標を掲げた。前期決算では商品ロス率の抑制と仕入の見直しが奏功し、営業総利益率が0.6㌽改善。既存店の客数は0.7％増。1点単価は値上げの影響で5.1％上がり、一人当たり買上点数は3.1％減少。客単価は1.8％増えた。服部社長は5月13日の決算会見で「絶対客数と来店頻度の