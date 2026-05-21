ヤマキは電子レンジ専用調味料「楽チン屋」シリーズの主力商品「レンジで作るだし巻き卵の素」の新WebCMを制作した。5月31日までの期間限定公開。卵を入れてレンジで加熱するだけで作れる手軽さ、だしのうま味あふれるおいしさを分かりやすく伝える。新WebCMはUUUMマーケティングのクリエイティブ・スタジオ「一撃クラブ」とのコラボレーションで制作した「だし巻き卵って、難しい」編（15秒）。料理番組さながらの演出を通じ