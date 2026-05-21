サンケイビルと長谷工不動産は、ヒルトンと契約を締結し、「LXRホテルズ＆リゾーツ」のホテルを箱根強羅に2028年夏に開業する。客室は全94室。全室が50平方メートル以上で、客室露天風呂を備える。一部客室は愛犬と宿泊できるドッグフレンドリールームとする。館内にはレストラン、ラウンジ、大浴場、スパ、フィットネスなどを設ける。ホテルの正面には神奈川県管理地の紅葉谷が広がり、客室からは紅葉谷を含む箱根の自然を望める