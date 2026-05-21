京都・西陣で1803年に創業した老舗京菓子店「鶴屋吉信」が、5月21日から26日の6日間、京都本店の店頭で特別商品「ふわもちつばら 塩小倉バター」を限定販売する。人気の焼菓子「つばらつばら」の30周年を記念したイベント「旅するつばらつばら」の第一回で、店内厨房で焼皮にあんを包み上げた出来立てを、そのまま手渡しで提供するという趣向だ。消費期限は当日中。持ち帰って日を置くことができない分、その場ならではの味がある