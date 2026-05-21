マンチェスター・ユナイテッドが、ドルトムントに所属するノルウェー代表DFユリアン・リエルソンの獲得を検討しているようだ。20日、ドイツメディア『スカイスポーツ』のパトリック・ベルゲル氏が伝えている。マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリック監督の就任以降、ポルトガル代表DFディオゴ・ダロトが右サイドバック（SB）として出場してきた。しかし、同じ右SBを本職とする選手はモロッコ代表DFヌサイル・マズ