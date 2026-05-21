トッテナム・ホットスパーを率いるロベルト・デ・ゼルビ監督が、エヴァートン戦へ「トッテナムにとっての決勝戦」と意気込んだ。20日、イギリス紙『スタンダード』がコメントを伝えている。トッテナムは、19日に行われたプレミアリーグ第37節で敵地『スタンフォード・ブリッジ』に乗り込み、チェルシーと対戦。18位ウェストハムとの得失点差を考慮すると、勝ち点「1」を獲得すれば事実上プレミアリーグ残留が決まるという一戦