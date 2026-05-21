横浜FCのスタジアムMCを務める三田萌日香さんが、自身のインスタグラムを更新。涼し気な水着姿などが話題を呼んでいる。「ヤンマガＧリーグ増刊号オフショット」と綴り、４枚の写真をアップロード。大胆な紺色のビキニをまとえば、頬杖をついて笑顔を浮かべる１枚も。この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。 「可愛い〜スタイル良し」「スタイル抜群です」「もにちん！ヤバいです」「マジでご褒美ショットや」「お