＜大相撲五月場所＞◇十一日目◇20日◇東京・両国国技館【映像】252kgが投げられた！驚きの妙技（実際の様子）体重250キロを超える現役最重量の巨漢力士に、その半分に満たない力士が挑んだ。圧倒的な体格差を前に館内が息をのむ中、軽量力士が披露したあまりにも鮮やかな“巨漢攻略法”に、ファンから「対策がすごい」「考えてる」と称賛の声が沸き起こる一幕があった。三段目七十四枚目・夏野登岩（湊）が、三段目七十一枚目