デイリースポーツ記者が独自目線で注目した人物、スポーツなどを掘り下げる新企画「クローズアップ」（随時掲載）。今回は巨人・井上温大投手（２５）が目指す阪神・高橋遥人投手（３０）のすごさに迫る。題して「温大（はると）が語る遥人（はると）」。タイプの違う二人の投手ではあるが、左腕が左腕に“恋”する投球術に焦点を当てる。◇◇左腕だからこそ分かるすごみがある。井上に高橋のことを聞けば、どこかうれ