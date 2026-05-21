死亡保険を見直そうとしたとき、妻から「遺族年金だけでは足りないのでは」と反対されたらどうするべきでしょうか？ 死亡保険をいくら残すべきかは、家庭によって変わります。子どもの有無、住宅ローン、貯金、妻の収入、夫の勤務先の保障などで必要額は大きく変わるからです。大切なのは、「なんとなく不安だから多めに入る」「保険料が高いから一気に減らす」と決めないことです。 この記事では、夫の死亡保