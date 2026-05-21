雨の前や台風の時期に、頭痛、めまい、だるさなどが出る「天気痛」に悩む人は少なくありません。 天気痛外来の費用は、保険診療になるか、自由診療になるかで大きく変わります。保険診療であれば、69歳までの人は原則として医療費の3割負担です。一方、自由診療は公的医療保険が使えず、原則として全額自己負担になります。 ただし、「天気痛外来」と名前が付いていても、すべてが自由診療とは限りません。頭痛外来