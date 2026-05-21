ゴールデンウィークなど繁忙期は新幹線の座席が満席になることが珍しくありません。一方で、比較的空いている日には座席に余裕がある列車もみられます。 座席が空いていると、同伴者と一緒に座るために席を移動したいと考える人もいるでしょう。今回のケースでは、夫婦が予約で別々の座席になってしまったようですが、同伴者の隣の席が空いたタイミングを狙って席を移りたいと考えているようです。