父の葬式で涙が出なかった――その経験は、少女の心に長く残り続けていた。自分の気持ちをうまく言葉にできない、自分は“感じづらい”人間なのではないか。そんな問いを抱えながら生きる23歳の女性が、多様な人々との対話を通して、自らの心と向き合っていく。『toi-toi「自分の気持ちわかりますか?」』より○「涙が出なかった」少女時代の記憶21日(20:00〜)にNHK Eテレで放送される『toi-toi「自分の気持ちわかりますか?」』。俳