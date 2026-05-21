LIGHTSUM・チョウォンの近況が話題だ。チョウォンは5月20日にインスタグラムを更新。【写真】とにかくデカいチョウォン「Loving」という短いコメントとともに数枚の写真を公開したのだが、そこに写し出された彼女のビジュアルは、健康美という言葉だけでは片付けられないほどの衝撃を放っていた。今回の写真で最も多くの視線を釘付けにしているのは、純白のタイトな衣装に包まれた彼女のダイナミックなプロポーションだ。ホルター