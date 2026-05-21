スポニチ杯が行われた20日の京王閣競輪場で石井寛子（40＝東京）の通算700勝達成記念セレモニーが行われた。3月17日の高知競輪でガールズケイリン史上初となる通算700勝の偉業を達成。京王閣は13年5月10日にデビュー初勝利を達成した思い入れの深いホームバンクだ。表彰された石井は「ファンのために走っているので応援が原動力になっています。競輪が多くの方に愛されるようこれからも頑張ります」と話し、地元ファンから大