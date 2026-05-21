ＮＨＫは２０日、動画配信大手ネットフリックスでの過去の番組配信を６月２２日から再開することを発表した。同社が２０２２年、ＣＭ付きの低価格プランを導入し、ＮＨＫがＣＭを流していると誤解を生じさせる恐れがあるとして、２３年１０月以降は番組提供を停止していた。大河ドラマ「軍師官兵衛」や連続テレビ小説「まんぷく」など６作品から配信を始め、今年度は計１９作品を提供する予定。再開後、ＮＨＫの番組の配信時に