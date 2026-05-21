スティーラーズのQBロジャーズ＝18日、米ピッツバーグ（AP＝共同）米プロフットボールNFLで過去4度最優秀選手（MVP）に輝いたスティーラーズのQBロジャーズが、2026〜27年シーズンを最後に引退する意向だと20日、スポーツ専門局ESPNが伝えた。チームと1年契約を結んだ42歳の同選手は「これ（次のシーズン）が最後だ」と語った。ロジャーズは10〜11年シーズンにパッカーズでスーパーボウルを制覇。その際にチームを指揮したマッ