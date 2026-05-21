元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（29）が21日、自身のインスタグラムを更新。強いフラッシュバックに見舞われ、仕事をセーブせざるを得ない状況にあることを明かした。【写真】渡邊渚「私は嘘をつかず、逃げずにここにいる」渡邊は「久々に強烈なフラッシュバックを喰らって、発作で心身ボロボロで、今週はお仕事をセーブせざるを得ない状況に」と現状を報告。「ご迷惑をおかけしている方々には本当