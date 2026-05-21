映画界からの絶大な信頼を得て、メジャーからインディーズ作品までさまざまな話題作に出演。今年は『ちるらん新選組鎮魂歌』（U-NEXT）で斉藤一を演じるなど、活躍の幅を広げてきた俳優の藤原季節さん。『風、薫る』（総合、毎週月曜〜金曜午前８時ほか）で連続テレビ小説初出演を飾った。同作は、看護師という職業の確立に貢献した大関和と鈴木雅をモチーフにしたバディドラマ。見上愛さん演じる一ノ瀬りんと、上坂樹里さん演じ