300馬力オーバーの高性能SUVが進化！レクサスは2026年5月13日、「LBX MORIZO RR」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、内外装のカラーバリエーションを拡充したほか、予防安全技術の機能強化も実施されています。改めて解説していきます。【画像】これが進化したレクサス「LBX MORIZO RR」一部改良モデルです！ 画像を見る！（30枚以上）「LBX」は、2023年11月に登場した5人乗りのコンパクトSUVです。「サイズの