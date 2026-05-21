NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月22日放送の第40話では、りん（見上愛）が千佳子（仲間由紀恵）の意外な事実を知る。 参考：『風、薫る』上杉柊平の登場で新たな恋の予感？直美は因縁の“クズ男”と思わぬ再会へ 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りん（見上愛）が千佳子（仲間由紀恵）から本心を打ち明けられた