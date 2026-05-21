私（リナ）は現在、妊娠中。夫のタクマと生まれてくる命を楽しみにしながら、仕事も家事も無理のないペースで生活しています。タクマは奨学金を借りて大学に行き、今も毎月の給料のなかから返還しつづけています。タクマの弟のカズヤくんも奨学金を借りたと聞いているし、義実家の教育方針として「自分のことは自分で」という考え方なのかもしれません。しかし妊娠8ヶ月になった頃……。タクマの携帯にいきなり、義実家から連絡が