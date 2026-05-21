＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 事前情報◇21日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞“日本一の男子プロ決定戦”が21日に開幕する。大会2勝を誇り、ツアー通算31勝の永久シード保持者・片山晋呉は、今年で23回目の出場。53歳となった今も、その存在感は色あせない。【写真】片山晋呉、メジャーへ向けた準備の握り左手はシャフトに触れている？片山は、この大会を含め国内メジャーでは7勝を挙げて