＜ブリヂストンレディス 事前情報◇20日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞先週の「Sky RKBレディスクラシック」で1年半ぶりの勝利（通算4勝目）を飾った桑木志帆は、文字通り“勝利の美酒”に酔った優勝からここまでを振り返った。「なんか疲れがある」と激闘のダメージは完全には癒えてはいないが、今週は契約するブリヂストンの大会。ホステスプロとして2週連続優勝にも期待が寄せられて