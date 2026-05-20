全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は加茂市の温浴施設で提供されている、加茂にちなんで開発された『カモラーメン』を紹介します。 訪れたのは、加茂市にある温泉施設『美人の湯』。 地域に愛されて25年、自然に囲まれながら温泉やサウナなどくつろぎのひとときを過ごせる施設です。 【高濱優生乃アナウンサー】 「この温泉施設にある食堂で加茂市の魅力を存分に堪能できるメニューが楽しめるということなん