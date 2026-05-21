【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：50,009.35 △645.47（5/20）NASDAQ：26,270.36 △399.65（5/20） 1.概況 米国市場は主要3指数揃って上昇しました。米国とイランとの間での合意成立への期待が広がったことから原油価格が1バレル100ドルを下回ったほか、金利の高止まり観測も後退したことで株価が上昇しました。ダウ平均は15ドル安の49,348ドルで取引を開始しました。寄付き直後にさらに下落